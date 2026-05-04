EPG-Treffen in Eriwan

Der ukrainische Präsident Selensykj und der britische Premierminister Starmer bei einem Treffen in London im Oktober 2025 (AFP / KIRSTY WIGGLESWORTH)

Dies teilte Premierminister Starmer beim Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft - EPG - in der armenischen Hauptstadt Eriwan mit. Er betonte, der Kredit verschaffe der Ukraine die Fähigkeiten, die sie im fünften Jahr des Kriegs dringend benötige. In welchem Umfang sich die Briten beteiligen wollen, blieb zunächst offen. Die EU hatte den Weg für den Kredit im April freigemacht.

In Eriwan beraten fast 50 europäische Länder über Themen wie Sicherheitspolitik, Energie und Wirtschaft. Die EPG war nach der russischen Invasion in der Ukraine 2022 gegründet worden.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.