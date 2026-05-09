Der britische Premierminister Keir Starmer erklärte, er wolle das Wahlergebnis als "Ansporn" sehen, nicht als Anlass zum Rücktritt. (AP / dpa / Kirsty Wigglesworth)

Die Resultate seien schmerzlich, er werde jedoch weder nach "links oder rechts" abbiegen, schrieb Starmer in einer Kolumne für den britischen "Guardian". Die Mehrheit der Briten wolle sichere Grenzen und geringe Lebenshaltungskosten unabhängig von ihrem Wahlverhalten. Nun sei es an ihm, die Bürger davon zu überzeugen, dass Labour die richtige Partei sei. In Wales kam die Labour-Partei nach vorläufigen Ergebnissen auf dem dritten Platz. Stärkste Kraft wird nach aktuellem Stand die Unabhängigkeitspartei "Plaid Cymru" vor der rechtspopulistischen Partei "Reform UK". In Schottland zeichnet sich ein deutlicher Sieg für die Unabhängigkeitspartei SNP ab.

Auch bei der Kommunalwahl in England musste sich ersten Ergebnissen zufolge die Labour-Partei der "Reform UK" von Parteichef Farage geschlagen geben.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.