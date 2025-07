Der britische Premier Starmer beraumt eine Sondersitzung ein. (picture alliance / empics / Jordan Pettitt)

Nach Informationen der Zeitung "Telegraph" will er die Ministerinnen und Minister am Dienstag darüber informieren, unter welchen Bedingungen Großbritannien einen palästinensischen Staat anerkennen würde. Ein Regierungssprecher erklärte in London, die Anerkennung sei eine Frage des Wann und nicht des Ob. Starmer strebe einen - Zitat - "nachhaltigen Weg zu einer Zweistaatenlösung" an.

Starmer steht unter dem Druck zahlreicher Parlamentsabgeordneter, die Anerkennung zügig vorzunehmen. Sie hatten ihn am Freitag in einem offenen Brief dazu aufgefordert. Bisher hat die britische Regierung stets betont, dass die radikal-islamische Hamas an einem Palästinenserstaat nicht beteiligt sein dürfe. Der Überfall der Hamas auf Israel im Oktober 2023 hat den derzeitigen Krieg im Gazastreifen ausgelöst.

