Anschläge auf Muslime in Großbritannien seien Anschläge auf alle Briten, teilte er über seinen Sprecher mit. Antimuslimischer Hass habe keinen Platz im Land. Am Wochenende hatten zwei Unbekannte Feuer am Eingang der Moschee gelegt. Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Auf veröffentlichten Aufnahmen von der Tat war zu sehen, wie zwei vermummte Personen sich der vorderen Tür nähern und dann den Eingang mit Brandbeschleuniger besprühen und einen Brand auslösen. Von Terrorismus werde derzeit nicht ausgegangen, teilte die Polizei mit. Am Donnerstag waren zwei Männer ums Leben gekommen, als ein syrischstämmiger Angreifer mit einem Messer die Synagoge der beiden Opfer in Manchester angriff. Die Behörden sprachen mit Blick auf die Tat von einem Terrorangriff. Eines der Opfer wurde versehentlich von einem bewaffneten Beamten erschossen.

