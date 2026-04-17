Die neue E-Auto-Prämie gilt rückwirkend ab Januar (Archivbild). (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Beantragen lässt sich der staatliche Zuschuss aber noch nicht, weil die entsprechende Internet-Plattform erst gestartet werden muss. Dies soll im Mai passieren.

Den Details der neuen Kaufprämie muss das Parlament nicht zustimmen. Die staatliche Förderung liegt zwischen 1.500 und 6.000 Euro. Allerdings gibt es Einkommensobergrenzen, bis zu denen sie ausgezahlt wird. Diese liegen bei 80.000 Euro Haushaltseinkommen im Jahr, mit zwei Kindern bei 90.000 Euro.

In der Bundestagsdebatte kritisierten die Grünen, dass auch der Kauf von Plug-in-Hybriden und Range-Extender-Fahrzeugen gefördert wird. Damit würden falsche Anreize gesetzt.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.