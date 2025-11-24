Deutscher Bundestag (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

In der sogenannten Haushaltswoche debattieren die Abgeordneten über die Pläne der schwarz-roten Koalition. Heute spricht zunächst Finanzminister Klingbeil, dannach geht es um die Einzelpläne anderer Ministerien.

Der Kernhaushalt sieht Rekordausgaben in Höhe von rund 524 Milliarden Euro vor, zudem Investitionen von rund 58 Milliarden und eine Neuverschuldung von knapp 98 Milliarden.

Zusammen mit den schuldenfinanzierten Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität sowie die Bundeswehr summieren sich die neuen Schulden kommendes Jahr auf mehr als 180 Milliarden Euro.

Am Freitag stimmen die Abgeordneten über den Haushalt für 2026 ab.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.