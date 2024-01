Eine Jägerin bei Fellbach in Baden-Württemberg. (picture-alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Sie dauert bis Sonntag und gilt als europaweit größte Publikumsmesse in diesem Bereich. Anbieter aus 39 Ländern zeigen Jagdwaffen, Bekleidung, Nachtsichtgeräte, Hochsitze und mehr.

Die Jägerschaft in Deutschland erfreut sich eines wachsenden Zulaufs. Aktuell gebe es mit fast 436.000 Jägerinnen und Jäger so viele wie noch nie, teilte der Deutsche Jagdverband mit. Das seien knapp 36 Prozent mehr als vor drei Jahrzehnten. Ein Verbandssprecher erklärte, die Neujäger treibe zum Beispiel der Wunsch an, die Natur vor der Haustür mitzugestalten. Als weitere wichtige Motive würden in Umfragen das intensive Naturerlebnis und die Möglichkeit genannt, Wild selbst zu erlegen, um so an gesundes Fleisch zu gelangen.

