Bei dem einwöchigen Treffen beraten internationale Vertreter von Regierungen, indigenen Gemeinschaften, Umweltorganisationen und aus der Wissenschaft über grenzüberschreitende Maßnahmen.
Ein zentrales Thema ist laut Agenda, gefährdete Tierarten gezielter zu schützen, die häufig Ländergrenzen überqueren oder sich in internationalen Gewässern befinden. Die Tierschutzorganisation Pro Wildlife etwa fordert zusätzlichen Schutz für mehrere Haiarten. Diese gehörten zu den am stärksten bedrohten wandernden Tierarten.
Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.