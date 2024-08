Heute läuft das Startchancen-Programm für Schulen in sozial schwierigen Lagen. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)

Es gilt als wichtigstes Vorhaben der Regierung in diesem Bereich und sieht vor, dass bundesweit insgesamt rund 4.000 Schulen in sozial schwierigem Umfeld eine spezielle Förderung bekommen; gestartet wird zunächst mit gut 2.000 Schulen. Das Programm von Bund und Ländern hat einen Umfang von insgesamt 20 Milliarden Euro und ist auf zehn Jahre angelegt. Die zuständige Ministerin Stark-Watzinger von der FDP sprach vom größten Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.

