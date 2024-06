Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger, rechts, und die Präsidentin der Kultusminister-Konferenz Streichert-Clivot (Michael Kappeler/dpa)

Ab dem kommenden Schuljahr sollen damit bundesweit zunächst rund 2.000 und später 4.000 Schulen in sozial schwierigen Lagen eine spezielle Förderung bekommen. Über die kommenden zehn Jahre wollen Bund und Länder dafür 20 Milliarden Euro bereitstellen. Die Förderung geht zu 60 Prozent an die Grundschulen, da sich in Bildungsstudien zunehmende Defizite beim Lesen, Schreiben und Rechnen gezeigt hatten.

Etwa jede zehnte Schule soll den Plänen zufolge eine Startchancen-Schule werden. Entscheidend sind vor allem der Anteil ärmerer Kinder und Jugendlicher und der Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund. Die konkrete Auswahl treffen die Bundesländer.

Ministerin Stark-Watzinger sagte, der Bildungserfolg hänge noch immer von der sozialen Herkunft ab. Das wolle die Koalition ändern. Die FDP-Politikerin sprach vom größten Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik.

