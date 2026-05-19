Politisch motivierte Kriminalität

Kundgebung im Jahr 2024 mit der damaligen Bundestagsvizepräsidentin Katrin-Göring-Eckardt (l.) nach einem Angriff auf einen SPD-Politiker in Dresden. (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD-Fraktion hervor. Die Polizei registrierte im vergangenen Jahr bundesweit mehr als fünftausend Straftaten gegen Parteiangehörige. Am häufigsten trafen die Attacken Vertreter der AfD, gefolgt von CDU und Grünen. Die Behörden ordnen die Übergriffe auf die AfD überwiegend dem linken Spektrum zu. Bei der Mehrheit aller Delikte handelte es sich um Beleidigungen, Verleumdungen oder Sachbeschädigungen. Die Zahl der Gewalttaten lag bei knapp zweihundert Fällen.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.