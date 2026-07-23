Laut dem Bericht soll die Spende an die Red Bull-Stiftung "Wings for Life" fließen. Klopp hat bei Red Bull noch einen Vertrag bis 2029. Er soll am Freitag in der Frankfurter DFB-Zentrale als Nachfolger von Julian Nagelsmann präsentiert werden, der nach dem Aus im WM-Sechzehntelfinale zurückgetreten war.
Klopp erhält einen Vertrag bis zur WM 2030. Als Assistenten sollen ihm laut Medien seine langjährigen Weggefährten Peter Krawietz und Pepijn Lijnders sowie der frühere Nationalspieler Sven Bender dienen.
Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.