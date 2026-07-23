Medienbericht
Statt Ablöse für Klopp - DFB zahlt Millionen-Spende an Red Bull

Noch in dieser Woche soll Jürgen Klopp als neuer Bundestrainer vorgestellt werden. Statt einer Ablöse an Klopps derzeitigen Arbeitgeber Red Bull zahlt der Deutsche Fußball-Bund angeblich eine Spende in Höhe von einer Million Euro. Das berichtet die Bild-Zeitung.

    Jürgen Klopp ballt eine Hand zur Faust. Er schaut zur Seite. Er trägt ein dunkelblaues T-Shirt und ein Band zur Fußball-Weltmeisterschaft um den Hals.
    Jürgen Klopp als Fernsehexperte bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika (picture alliance / Sipa USA / Icon Sport)
    Laut dem Bericht soll die Spende an die Red Bull-Stiftung "Wings for Life" fließen. Klopp hat bei Red Bull noch einen Vertrag bis 2029. Er soll am Freitag in der Frankfurter DFB-Zentrale als Nachfolger von Julian Nagelsmann präsentiert werden, der nach dem Aus im WM-Sechzehntelfinale zurückgetreten war.
    Klopp erhält einen Vertrag bis zur WM 2030. Als Assistenten sollen ihm laut Medien seine langjährigen Weggefährten Peter Krawietz und Pepijn Lijnders sowie der frühere Nationalspieler Sven Bender dienen.
    Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.