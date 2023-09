Altersvorsorge

Sahra Wagenknecht (Die Linke), Bundestagsabgeordnete, nimmt an der Sitzung des Bundestags teil. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Statt jetzt zehn Milliarden Euro Steuergeld in das neue Projekt zu versenken, sollte man die Bürger in einem Referendum befragen, ob sie nicht ein Rentensystem nach österreichischem Vorbild wollten, sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung. In Österreich zahlten alle in die Rentenkasse ein, auch Selbstständige und Politiker. Und ein langjährig versicherter Rentner habe im Schnitt mehr Geld im Monat als in Deutschland, führte Wagenknecht aus. Auch Linken-Chef Schirdewan hatte sich ablehnend zu den Aktienrenten-Plänen von FDP-Chef und Bundesfinanzminister Lindner geäußert. Der CDU-Vorsitzende Merz warnte ebenfalls vor Hedgefonds-Methoden.

Lindner will für ein sogenanntes Generationenkapital jährlich mehr als zehn Milliarden Euro in Aktien und Anlagen investieren. Mit den Erlösen soll dann ab Mitte der 30er Jahre die Rentenversicherung entlastet werden.

