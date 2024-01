Franz Beckenbauer ist im Alter von 78 Jahren gestorben (Archivfoto). (IMAGO / Sven Simon / IMAGO)

Der ehemalige Trainer Ottmar Hitzfeld schlug eine Umbenennung des Münchner Fußball-Stadions vor. Beckenbauer habe die Ausstrahlung des FC Bayern zusammen mit Gerd Müller, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und ein paar anderen mitaufgebaut. Deshalb würde es gut passen, die Allianz Arena in Franz-Beckenbauer-Arena umzubenennen , sagte der 74-Jährige dem Portal "t-online.de". Während der zwei Amtszeiten von Hitzfeld als Trainer des FC Bayern zwischen 1998 und 2008 war Beckenbauer Präsident des deutschen Rekordmeisters.

Im Münchner Stadtrat wurde unterdessen ein Antrag an Oberbürgermeister Reiter (SPD) eingereicht, eine Straße nach Beckenbauer zu benennen.

Der Franz-Beckenbauer-Pokal?

Ex-Bundestrainer Berti Vogts, der an Beckenbauers Seite unter anderem Welt- und Europameister wurde, brachte eine Umbenennung des DFB-Pokals ins Gespräch. Es sei wichtig, dass Beckenbauers Name bei den folgenden Fußballer-Generationen nicht in Vergessenheit gerät , sagte der 77-Jährige der "Rheinischen Post".

Der frühere Nationalspieler Olaf Thon begrüßte den Vorschlag. Im Bayerischen Rundfunk sagte er, das sei keine schlechte Idee. Der einstige Bremer Manager Willi Lemke meinte bei "Welt TV": "Fußballdeutschland würde das sehr gut finden." Der Vorschlag sei "auf jeden Fall angemessen". Zustimmung gab es auch von seinem damaligen Leverkusener Kollegen, Reiner Calmund, und Ex-Nationalspieler Jürgen Kohler.

Statue neben Gerd Müller?

Kohler, 1990 Weltmeister mit dem Teamchef Beckenbauer, regte aber auch eine Statue an. Gerd Müller habe bereits zu Recht eine Statue neben der Allianz Arena in München bekommen. "Ich fände es schön, wenn Franz sich dazugesellen könnte."

Der FC Bayern kündigte an, am 19. Januar ab 15 Uhr eine Gedenkfeier für Beckenbauer vor großer Kulisse in seinem Stadion in Fröttmanning auszurichten. Die Idee hatte der langjährige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München und Beckenbauer-Weggefährte, Karl-Heinz Rummenigge, ins Gespräch gebracht. Die frühere Münchner evangelische Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler sprach von einer ausgezeichneten Idee. Das sei ja quasi sein Arbeitsplatz gewesen, sagte sie dem Evangelischen Pressediesnt. Auf der Allianz Arena erstrahlt bereits der Schriftzug "Danke Franz". Das soll in den nächsten Tagen beibehalten werden.

Trauerflor beim Training und am nächsten Spieltag

Der Deutsche Fußball-Bund wollte sich zu den Ideen zunächst nicht äußern. Grundsätzlich wolle sich der DFB zeitnah Gedanken machen, wie man das Leben und Wirken von Franz Beckenbauer würdigen könne. Wie ein DFB-Sprecher in Frankfurt/Main sagte, sei momentan aber die Zeit des Trauerns und des Abschiednehmens. Man werde mit Beckenbauers Familie und dem FC Bayern München Gespräche über das weitere Vorgehen führen.

Die Fußball-Bundesliga gedenkt am nächsten Spieltag Franz Beckenbauers. Vor den Partien des 17. Spieltages am kommenden Wochenende wird es eine Schweigeminute geben, wie die Deutsche Fußball-Liga mitteilte. Außerdem sollen die Spieler Trauerflor tragen. Bayern-Trainer Thomas Tuchel und seine Spieler trugen bereits während des Trainings Trauerflor im Gedenken an den Ehrenpräsidenten. Sie posierten außerdem mit einem aktuellen FCB-Jersey mit einem "Danke Franz"-Aufdruck sowie einem Original-Trikot des früheren Ausnahmefußballers, das er am 26. Juni 1965 in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga beim historischen 8:0-Sieg gegen Tennis Borussia Berlin getragen hatte.

Filmische Inszenierung im Fußballmuseum

Auch andere Verein erinnerten bereits an Beckenbauer. So wurde zum Beipsiel vor dem Testspiel von Borussia Dortmund im spanischen Marbella gegen Standard Lüttich eine Gedenkminute abgehalten.

Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund ehrt den verstorbenen Franz Beckenbauer mit besonderen Aktionen. Im "Spiegel-Kabinett" wird eine filmische Inszenierung abgespielt, die das bewegte Leben des Kaisers nacherzählt. Zudem zeigt das Museum auf einer riesigen LED-Leinwand die besten Bilder von Beckenbauer, dem mit der Beckenbauer-5 als einzigem Spieler eine personalisierte Dauerausstellung gewidmet ist.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.