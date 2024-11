New York

"Staugebühr" in Manhattan ab Januar - Milliardeneinnahmen für öffentlichen Personennahverkehr

New York City führt für seinen bekanntesten Stadtteil Manhattan eine Verkehrsstau-Gebühr in Höhe von neun Dollar pro Tag ein. Das US-Verkehrsministerium gab grünes Licht für die Gebühr, die vom 5. Januar 2025 an erhoben werden soll. Die "Staugebühr" ist die erste ihrer Art in den USA.