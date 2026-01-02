Bürgerkrieg

Im Süden des Landes sollen saudische Kampfjets Stellungen der separatistischen STC-Miliz angegriffen haben. Sieben Menschen seien getötet oder verwundet worden, sagte ein Sprecher der Miliz der Deutschen Presse-Agentur. Saudi-Arabien unterstützt die Regierung des Jemen. Diese hatte zuvor einen Einsatz zur Rückeroberung von STC-Stellungen angekündigt.
Die STC-Miliz will im Süden und Osten des Jemen einen unabhängigen Staat errichten. Die Region grenzt an Saudi-Arabien. Unterstützung erhalten die Separatisten von den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Diese Nachricht wurde am 02.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.