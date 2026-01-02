Bürgerkrieg
STC-Separatisten im Jemen melden Angriffe saudischer Kampfjets

Im Jemen droht eine Verschärfung des Konflikts zwischen Regierung, Separatisten und ihren jeweiligen Unterstützerstaaten.

    Anhänger des sogenannten Südlichen Übergangsrats (STC) bei einer Kundgebung. Sie halten eine südjemenitische Flagge.
    Konflikt in Jemen - STC-Kundgebung in der Stadt Aden (Archivbild) (Uncredited / AP / dpa /)
    Im Süden des Landes sollen saudische Kampfjets Stellungen der separatistischen STC-Miliz angegriffen haben. Sieben Menschen seien getötet oder verwundet worden, sagte ein Sprecher der Miliz der Deutschen Presse-Agentur. Saudi-Arabien unterstützt die Regierung des Jemen. Diese hatte zuvor einen Einsatz zur Rückeroberung von STC-Stellungen angekündigt.
    Die STC-Miliz will im Süden und Osten des Jemen einen unabhängigen Staat errichten. Die Region grenzt an Saudi-Arabien. Unterstützung erhalten die Separatisten von den Vereinigten Arabischen Emiraten.
