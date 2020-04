Stefan Karl Schmid hat in Nürnberg Saxofon studiert, besuchte ein Jahr die Manhattan School of Music und machte in seiner Wahlheimat Köln einen Master in Komposition. Seine bisherigen Hauptprojekte: das "kühle" Quartett Schmid's Huhn, das energetische Subway Jazz Orchestra, für das er auch schreibt, und die teils jazzrockorientierte Band Niaque. Nun kommt noch ein achtköpfiges, Bläser-lastiges Ensemble hinzu. Ursprünglich sollte es ein Trio ohne Harmonieinstrument werden, dann entschied Schmid sich dafür, zwei Trompeten, Posaune und Bassposaune sowie Klavier hinzu zu nehmen. Trotz der Oktett-Besetzung klingt die Musik von Pyjama oft schlank und transparent. Ihre Grundstimmung: warm, entspannt und erwartungsvoll – passend zur Tageszeit, zu der Schmid seine Musik bevorzugt schreibt.