Die Schauspielerin Stefanie Reinsperger (Archivbild) (Sven Serkis)

Die letzte "Tatort"-Folge mit der aus Österreich stammenden Reinsperger als Kriminalhauptkommissarin Rosa Herzog werde unter dem Titel "Schmerz" im ersten Quartal des nächsten Jahres laufen. Reinsperger will sich laut WDR künftig anderen Film- und Fernsehprojekten sowie ihrer Arbeit am Wiener Burgtheater widmen. Dort steht sie seit der Spielzeit 2024/25 wieder als Ensemblemitglied auf der Bühne.

Reinsperger ermittelte an der Seite von Schauspieler Jörg Hartmann, der den Kommissar Peter Faber spielt. Ihr erster Fall lief 2021.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.