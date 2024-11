SPD-Kanzlerkandidatur

Stegner nach Verzicht von Pistorius: Nicht mit Kanzlerkandidatur, sondern mit Wahlkampf beschäftigen

In der SPD hält die Kritik an den Diskussionen über einen Kanzlerkandidaten auch nach der Verzichtserklärung von Bundesverteidigungsminister Pistorius an. Der Bundestagsabgeordnete Stegner sagte im Deutschlandfunk, die Partei könne sich eine solche innerparteiliche Debatte nicht leisten.