Der SPD-Politiker Ralf Stegner (Archivbild) (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler )

Er kritisierte auch die Teilnahme von AfD-Politikern an dem Wirtschaftsforum, das heute fortgesetzt wird. Stegner sprach sich zugleich erneut für mehr diplomatische Bemühungen Europas aus, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. In diesem Zusammenhang zeigte er sich offen für eine Vermittlerrolle von Alt-Bundeskanzler Schröder. Wenn Menschen Zugang hätten, müsse man dies nutzen. Jeder Versuch in Richtung Frieden verdiene es, unternommen zu werden, meinte Stegner.

Schröder hält sich aktuell in Moskau auf. Staatschef Putin hatte ihn als Vermittler ins Gespräch gebracht. Die Bundesregierung und die EU-Kommission lehnten den Vorschlag ab und verwiesen auf die frühere Lobbyarbeit Schröders für russische Staatskonzerne.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.