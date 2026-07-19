Mehr Azubis im Handwerk (picture alliance / Zoonar / Robert Kneschke)

Handwerkspräsident Dittrich sagte der Deutschen Presse-Agentur, zwischen Januar und Juni seien knapp 68.000 Ausbildungsverträge geschlossen worden. Dies sei ein Anstieg von rund fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Man steuere auf das vierte Jahr in Folge mit steigenden Neuvertragszahlen zu. Dittrich sprach von einem Lichtblick in einer insgesamt schwierigen wirtschaftlichen Lage.

Die Zahl der Ausbildungsverträge in der Industrie war zuletzt deutlich gesunken. Nach Angaben der IG Metall schlossen Unternehmen dort im vergangenen Jahr neun Prozent weniger Ausbildungsverträge ab als im Vorjahr.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.