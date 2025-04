Laut dem Statistischen Bundesamt lag der Wert bei 49,5 Prozent. Die Staatsquote gibt an, wieviel ein Staat im Verhältnis zur Gesamtproduktion - also zum Bruttoinlandsprodukt - ausgibt. Den Angaben zufolge stieg die Quote wegen deutlich höherer Sozialleistungen wie den Renten sowie Pflege- und Bürgergeld. Hinzu kamen Leistungen für Klinikbehandlungen. Mit 49,5 Prozent lag die Staatsquote um 1,1 Punkte über dem Wert von 2023.