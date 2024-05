Georg Steinhauser bei seinem Etappensieg während des Giro d'Italia 2024 (AFP / LUCA BETTINI)

Der 22-Jährige gewann am Mittwoch nach 159 Kilometern die Bergankunft auf dem Passo Brocon und feierte damit seinen ersten Profisieg. Pogacar, der bereits fünf Tagessiege eingefahren hat, attackierte erst spät und belegte mit einem Rückstand von gut eineinhalb Minuten den zweiten Platz, womit er seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter ausbaute. Pogacar bleibt damit klarer Favorit auf den Gesamtsieg. Der Slowene liegt fast acht Minuten vor dem Kolumbianer Daniel Felipe Martinez vom deutschen Bora-hansgrohe-Team. Am Donnerstag geht es auf der 18. Etappe über 178 Kilometer von Fiera di Primiero nach Padua.

