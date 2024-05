75 Jahre Grundgesetz

Frank-Walter Steinmeier hat seinen Amtssitz in Bonn anlässlich des 75. Geburtstags des Grundgesetzes für Besucher geöffnet. (Thomas Banneyer / dpa)

Diese Ereignisse verstärkten diese Beunruhigung, weil es nicht nur die Randständigen und Abgehängten seien, die sich radikalisierten, erklärte Steinmeier beim Demokratiefest anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Grundgesetzes in der Villa Hammerschmidt in Bonn. Vielmehr handele es sich um eine Radikalisierung, die in Teilen der Mitte der Gesellschaft stattfinde. Umso mehr komme es jetzt darauf an, für die Demokratie einzustehen, forderte Steinmeier.

Bundestagspräsidentin Bas rief dazu auf, in solchen Situationen wie auf Sylt Zivilcourage zu zeigen und dagegenzuhalten. Die Reaktionen auf das Video hätten ihr aber auch gezeigt, dass es viele gebe, die die Demokratie verteidigten, sagte sie dem Sender Phoenix am Rande der Feierlichkeiten in Berlin.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.