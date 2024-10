Gedenken an Anschlag von Halle

Gedenken fünf Jahre nach Terroranschlag von Halle (Ronny Hartmann/AFP Pool/dpa)

Es sei Zeit zu widersprechen, wo jemand gegen Minderheiten vorgehe, und Zeit für Solidarität, wo jemand angegriffen werde. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff rief zu Haltung und Zivilcourage gegen Judenhass auf. Die Landesregierung werde alles tun, um ihr Schutzversprechen für jüdische Bürgerinnen und Bürger einzulösen, erklärte er bei einer Gedenkveranstaltung im Innenhof der Synagoge.

Am Mittag läuteten zum Zeitpunkt der ersten Schüsse um 12.03 Uhr in der ganzen Stadt die Kirchenglocken. Außerdem standen Busse und Straßenbahnen still. Am 9. Oktober 2019 hatte ein Rechtsextremist versucht, die Synagoge in Halle zu stürmen, als dort die Feierlichkeiten zu Jom Kippur stattfanden. Als er an der gesicherten Tür der Synagoge scheiterte, tötete er zwei Menschen.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.