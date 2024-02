Bundespräsident Steinmeier (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Mustafa Yalcin)

Die demokratische Mitte habe etwas erreicht, sie habe die Gleichgültigkeit vertrieben, sagte er in einer Videobotschaft. Die Demonstrationen machten Mut und ließen einen wieder frei atmen, führte der Bundespräsident aus.

Gestern Abend waren im westfälischen Münster laut Polizei rund 30.000 Menschen zusammengekommen. Für heute wird eine Großdemonstration in Magdeburg erwartet. 125 Organisationen haben zu der Kundgebung in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt aufgerufen. Geplant sind Reden von Ministerpräsident Haseloff, CDU, sowie den evangelischen und katholischen Bischöfen, Kramer und Feige. Auch in Hannover und Bochum gibt es heute Proteste. - Auslöser waren Mitte Januar Recherchen des Medienhauses Correctiv über ein Treffen von Rechtsextremen, an dem auch mehrere AfD-Politiker teilgenommen hatten.

