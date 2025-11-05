Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Gespräch mit Joao Manuel Goncalves Lourenco, Präsident von Angola (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Auf dem Programm steht ein Besuch in der drittgrößten Stadt Huambo. Dort wird sich Steinmeier ein Minenräumprojekt ansehen und ein Rehabilitationszentrum für Minenopfer besuchen. Außerdem will er sich über ein Eisenbahnprojekt informieren. Die 2.000 Kilometer lange Eisenbahnverbindung von der angolanischen Küstenstadt Lobito führt bis zur Demokratischen Republik Kongo und weiter nach Sambia. Die Strecke soll den Export von Öl und Mineralien erleichtern. Deutschland ist einer der großen Abnehmer dieser Rohstoffe.

Zuvor hatte Steinmeier auf seiner fast einwöchigen Reise Ägypten und Ghana besucht.

