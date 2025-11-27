Am dritten und letzten Tag reist er gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender in die baskische Stadt Guernica. Der deutsche Luftwaffenverband "Legion Condor" hatte den Ort 1937 schwer bombardiert.
Steinmeier will der Opfer des Luftangriffs gedenken und an die Rolle von Nazi-Deutschland im spanischen Bürgerkrieg erinnern.
Zuvor hatte der Bundespräsident bereits Picassos Gemälde "Guernica" in Madrid besichtigt. Es entstand 1937 als Reaktion auf die Zerstörung der baskischen Stadt.
