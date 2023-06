Zentralasien

Bundespräsident Steinmeier hält sich zu einem Staatsbesuch in Kasachstan auf. (Alexander Zemlianichenko / AP / dpa)

Der Präsident des zentralasiatischen Staates, Tokajew, begrüßte Steinmeier in der Hauptstadt Astana mit militärischen Ehren. Später nehmen beide an einem deutsch-kasachischen Wirtschaftsforum teil. Steinmeier will laut Bundespräsidialamt mit dem Besuch die politische und ökonomische Bedeutung der Region betonen, die mit dem Ukraine-Krieg noch gewachsen sei. Deutschland wolle sich als Partner anbieten. Kasachstan verfügt über große Erdöl- und Gasvorkommen sowie Seltene Erden.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.