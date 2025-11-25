Bundespräsident Steinmeier reist zunächst nach Madrid. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Er wird von seiner Frau Elke Büdenbender begleitet. Zum Auftakt werden die beiden in der Hauptstadt Madrid von König Felipe VI. und Königin Letizia empfangen, die am Abend ein Staatsbankett zu Ehren der deutschen Gäste ausrichten.

Auf dem Programm stehen außerdem ein Treffen mit Ministerpräsident Sanchez und ein Besuch der baskischen Stadt Guernica. Dort will Steinmeier der Opfer des Luftangriffs von 1937 auf die Stadt gedenken und an die Rolle von Nazi-Deutschland im spanischen Bürgerkrieg erinnern. Es ist der erste Besuch eines deutschen Bundespräsidenten seit 2002.

