Neujahrsempfang für das Diplomatische Korps bei Bundespräsident Steinmeier (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Eine neue Rücksichtslosigkeit greife um sich, sagte er beim Neujahrsempfang für das diplomatische Korps im Schloss Bellevue. Autoritäre Stimmen würden lauter und setzten zunehmend auf Gewalt statt auf Kompromisse. Steinmeier nannte konkret den Iran und Russland, ermahnte aber auch - Zitat - "enge Freunde und Verbündete". Er betonte, die Unverletzlichkeit der Grenzen sei nicht nur ein Grundsatz der Vereinten Nationen, sondern auch der NATO. Der Bundespräsident kritisierte in diesem Zusammenhang Bestrebungen, die Grenzen des Königreichs Dänemark infrage zu stellen.

Als Konsequenz der Entwicklungen rief Steinmeier dazu auf, sich gegen den Trend des nationalen Egoismus zu stellen. Deutschland sei ein fairer und zuverlässiger Partner.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.