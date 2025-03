Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Sebastian Christoph Gollnow/dpa)

Das teilte das Büro von Steinmeier mit. Dies gelte bis zur Ernennung eines neuen Kabinetts, hieß es. Der Bundespräsident wird Scholz und seinen 14 verbliebenen Ministerinnen und Ministern am frühen Abend die Entlassungsurkunden aushändigen. Sie werden dann lediglich Termine wahrnehmen, die sie für unbedingt notwendig erachten. Scholz wird zum Beispiel am Donnerstag zum Ukraine-Gipfel in Paris erwartet.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.