Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (picture alliance / dpa / Christian Lademann)

In Armenien trifft Steinmeier zunächst in der Hauptstadt Eriwan seinen Amtskollegen Chatschaturjan und Ministerpräsident Paschinjan zu Gesprächen. In Aserbaidschan ist eine Begegnung mit Präsident Alijew vorgesehen. Außerdem ist ein Gespräch mit christlichen, muslimischen und jüdischen Geistlichen geplant. Die beiden ehemaligen Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan führten in den vergangenen Jahrzehnten zwei Kriege um die Region Bergkarabach. 2023 brachte Aserbaidschan in einer großangelegten Militäroffensive die mehrheitlich von ethnischen Armeniern bewohnte Region unter seine Kontrolle.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.