Staatsbesuch in Großbritannien

Bundespräsident Steinmeier spricht im Westminster-Palast vor dem britischen Parlament. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Die deutsche Luftwaffe hatte die nahe Birmingham gelegene Industriestadt mehrfach mit schweren Bombenangriffen überzogen. Hunderte Menschen wurden dabei getötet und viele weitere verletzt. Große Teile der Stadt lagen in Trümmern. Auf seiner Reise betonte Steinmeier, dass aus einstigen Feinden Freunde und enge Partner geworden seien.

Steinmeier: Demokratie weltweit in Gefahr

In einer Rede vor dem britischen Parlament rief der Bundespräsident zur gemeinsamen Verteidigung von Freiheit und Demokratie auf. Die Demokratie sei an vielen Orten weltweit in Gefahr, warnte Steinmeier. Autokraten würden stärker und nutzten Desinformation als Waffe. Russlands brutaler Angriff auf die Ukraine sei nicht allein ein Angriff auf ein Land, sondern auf die gemeinsame Ordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut worden sei.

