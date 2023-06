Nordrhein-Westfalen

Bundespräsident Steinmeier zu Besuch in NRW. (Rolf Vennenbernd/dpa)

Ministerpräsident Wüst begrüßte den Bundespräsidenten, der von rund 150 Botschaftern und Spitzen internationaler Organisationen begleitet wird. Die Gruppe besuchte das Siemens-Werk, in dem seit rund 100 Jahren Dampfturbinen und Generatoren für Kraftwerke hergestellt werden. Weitere Stationen sind unter anderem die Zeche Zollverein in Essen und ein Naturpark an der Emscher in Castrop-Rauxel.

Solche Informations- und Begegnungsreisen durch unterschiedliche Regionen Deutschlands richten die Bundespräsidenten seit 1996 aus.

