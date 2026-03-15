Bundespräsident Steinmeier bricht zu einer dreitägigen Reise nach Mittelamerika auf (Archivbild). (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Panama ist der Auftakt von Steinmeiers dreitägiger Lateinamerika-Reise. Zum ersten Mal besucht ein deutsches Staatsoberhaupt den auf der schmalen Landbrücke zwischen Mittel- und Südamerika liegenden Staat. Auch ein Besuch des Panamakanals steht auf Steinmeiers Programm. Durch den Kanal verlaufen etwa fünf Prozent des weltweiten Seehandels. US-Präsident Trump hat mehrfach gedroht, den einst von den USA gebauten Kanal wieder in Besitz zu nehmen.

Weitere Stationen Steinmeiers Reise sind Guatemala und Mexiko. Zentrale Themen sollen die Wirtschaftsbeziehungen sowie die Stärkung der Demokratie sein.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.