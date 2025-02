Nahost-Reise

Regierungsflieger A350 (picture alliance / AA / photothek.de / Florian Gaertner)

Er will sich insbesondere nach dem Umsturz in Syrien über die Entwicklung in der Region informieren. Zum Auftakt wird Steinmeier in Riad Saudi-Arabiens Kronprinzen Mohammed bin Salman treffen. Dieser war erst gestern vom neuen syrischen Übergangspräsidenten al-Scharaa besucht worden.

Am Dienstag will der Bundespräsident nach Jordanien weiterfliegen und dort auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Asrak das Bundeswehrkontingent besuchen. Vorgesehen ist auch ein Treffen mit dem jordanischen König Abdullah II.

Am Mittwoch sind in der Türkei Beratungen mit Präsident Erdogan über die jüngste Entwicklung in Syrien geplant.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.