Südamerikareise

Bundespräsident Steinmeier reist nach Südamerika (Archivbild). (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Zum Auftakt wird er an der Amtseinführung des neuen Präsidenten Uruguays, Orsi, in Montevideo teilnehmen. Weitere Stationen sind in den nächsten Tagen Paraguay und Chile. Das Bundespräsidialamt teilte mit, Steinmeier wolle mit seinen Besuchen die seit langem bestehenden partnerschaftlichen Beziehungen zu den drei Staaten vertiefen. Er wolle zudem signalisieren, dass auf Deutschland auch in der aktuellen Phase politischer Unsicherheit nach der Bundestagswahl Verlass sei und dass es keinen außenpolitischen Kurswechsel geben werde.

