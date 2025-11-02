In dem Gespräch dürfte es um die Lage im Nahen Osten nach der brüchigen Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas gehen.
Gestern Abend hatte Steinmeier als Ehrengast zusammen mit Vertretern aus rund 80 weiteren Ländern an der feierlichen Eröffnung des Großen Ägyptischen Museums an den Pyramiden teilgenommen. Der Bau in Giseh im Großraum Kairo beheimatet in zwölf Ausstellungshallen mehr als 100.000 Stücke aus der pharaonischen, griechischen und römischen Antike.
Gegen Nachmittag wird Steinmeier nach Ghana weiterfliegen, der nächsten Station seiner Afrika-Reise.
Diese Nachricht wurde am 02.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.