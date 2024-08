Jahrestag des Paneuropäischen Picknicks

Hunderte DDR-Bürger nutzen am 19. August 1989 ein Paneuropäisches Picknick an der Grenze in Sopron, Ungarn, bei dem ein Grenztor geöffnet wurde, zur Flucht nach Österreich. (picture alliance / dpa / Votava)

Er nahm gemeinsam mit Präsident Sulyok in Sopron an der Grenze zu Österreich an einer Gedenkveranstaltung zum sogenannten Paneuropäischen Picknick vor 35 Jahren teil. Die Friedensdemonstration am 19. August 1989 hatten hunderte Menschen aus der DDR genutzt, um in den Westen zu fliehen. Drei Monate später fiel die Berliner Mauer.

Steinmeier sagte, die symbolische Grenzöffnung für drei Stunden habe de facto den ersten Riss im Eisernen Vorhang gebracht, der Europa so lange geteilt habe. Das Picknick sei ein Meilenstein auf dem Weg zur Wiedervereinigung gewesen. Zugleich rief der Bundespräsident Ungarn dazu auf, die aktuelle EU-Ratspräsidentschaft zu nutzen, um die Einigkeit innerhalb der Europäischen Union zu stärken.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.