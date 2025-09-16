Antrittsbesuch in Berlin

Der polnische Präsident Nawrocki (l.) mit Bundespräsident Steinmeier in Berlin (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Er wurde am Morgen von Bundespräsident Steinmeier mit militärischen Ehren vor Schloss Bellevue empfangen.

Im Kanzleramt trifft er mit Bundeskanzler Merz zusammen. Themen dürften die Bedrohung durch Russland, der Ukraine-Krieg sowie die polnischen Reparationsforderungen an Deutschland sein. Nawrocki hatte unmittelbar vor seinem Besuch in Berlin seine Forderung nach hohen deutschen Reparationsleistungen bekräftigt, als Ausgleich für die im Zweiten Weltkrieg erlittenen Schäden. Auffassung der Bundesregierung ist es dagegen, dass die Frage juristisch abgeschlossen ist.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.