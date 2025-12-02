NS-Zwangsarbeit

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Archivbild) (picture alliance / dpa / Pool AP / Maryam Majd)

Es sei eine lange nicht recht wahrgenommene Tatsache, dass der NS-Staat seine Verbrechen nicht allein mit rassenideologischen Begründungen oder aus machtpolitischem Kalkül beging, sagte Steinmeier beim Festakt zum 25. Jubiläum der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung, Zukunft" in Berlin. Das Regime habe sich auf massiv ökonomisch motivierte Raubzüge begeben, an Juden, aber auch an 20 Millionen Zwangsarbeitern.

Die Stiftung hat bis 2007 etwa 4,4 Milliarden Euro an symbolischer Entschädigung an etwa 1,66 Millionen frühere Zwangsarbeiter ausgezahlt. Das Geld dafür kam vom deutschen Staat sowie von beteiligten Wirtschaftsunternehmen.

