Bundeskabinett

Ernennung und Entlassung von Mitgliedern der Bundesregierung (Michael Kappeler/dpa)

Bilger war zuvor Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, Warken war Gesundheitsministerin. Linnemann hatte bislang das Amt des CDU-Generalsekretärs inne.

Steinmeier würdigte vor der Verleihung der Urkunden die Leistungen der bisherigen Amtsinhaber Schnieder, Frei sowie Warken als Gesundheitsministerin und dankte ihnen im Namen des Landes. Den neuen Ressortchefs wünschte er viel Erfolg.

Merz hatte sich nach dem Rücktritt von Unionsfraktionschef Spahn für die Kabinettsumbildung entschieden, die allerdings parteiintern von Kritik begleitet wurde. Vor allem die Umstände um das Ausscheiden des bisherigen Verkehrsministers Schnieder waren umstritten; er war nach einer mehrtätigen Hängepartie um seinen Posten zurückgetreten. Vereidigt werden sollen die neuen Minister im Bundestag erst im September nach der parlamentarischen Sommerpause; auch dies ist umstritten.

Die Unionsfraktion will heute zudem den bisherigen Kanzleramtschef Frei zu ihrem neuen Vorsitzenden wählen.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.