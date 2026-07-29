Bundeskabinett

Kabinettsumbildung: Unter anderem Nina Warken und Carsten Linnemann bekommen neue Posten. (picture alliance / AP Photo / Markus Schreiber)

Die bisherige Gesundheitsministerin Warken wird Kanzleramtschefin. Ihre Nachfolge tritt der bisherige CDU-Generalsekretär Linnemann an. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Bilger, übernimmt das Verkehrsministerium, während Amtsinhaber Schnieder auf Wunsch des Kanzlers aus der Regierung ausscheidet. Zudem will die Unionsfraktion den bisherigen Kanzleramtschef Frei zu ihrem neuen Vorsitzenden wählen. Im Vorfeld hatte es Kritik daran gegeben, dass die Ressortchefs zwar heute ernannt, aber erst im September vor dem Bundestag vereidigt werden sollen.

Begründet wurde dies mit den Kosten einer Sondersitzung, für die die 630 Abgeordneten aus der Sommerpause geholt werden müssten.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.