Bundeskabinett

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Bilger, übernimmt das Verkehrsministerium. Der ehemalige langjährige Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, Weselsky, bedauert die Ablösung des bisherigen Ministers Schnieder. Er habe mehr getan als viele Vorgänger, sagte Weselsky im Deutschlandfunk . Gerade bei der Eisenbahn müsse langfristig mit gleicher Intensität und strategischer Voraussicht gearbeitet werden. Ein Personalwechsel sorge zunächst für Stillstand.
Schnieder war nach einer mehrtätigen Hängepartie um seinen Posten zurückgetreten. Kanzler Merz steht wegen des Vorgangs auch innerparteilich in der Kritik.
Die bisherige Gesundheitsministerin Warken wird Kanzleramtschefin. Ihre Nachfolge tritt der bisherige CDU-Generalsekretär Linnemann an. Die Unionsfraktion will heute zudem den bisherigen Kanzleramtschef Frei zu ihrem neuen Vorsitzenden wählen.
Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.