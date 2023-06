Die Eröffnungsfeier der Special Olympics World Games Berlin 2023 im Olympiastadion (Christoph Soeder / dpa)

Bundespräsident Steinmeier hat die Weltspiele der geistig und mehrfach Beeinträchtigten am Abend offiziell für eröffnet erklärt. Auch Bundeskanzler Scholz nahm an der Zeremonie vor rund 50.000 Zuschauern teil. In den nächsten neun Tagen treten rund 7.000 Athleten aus 190 Nationen zu den Wettbewerben an. 26 Sportarten sind bei den diesjährigen Special Olympics World Games gelistet. Die Weltspiele sind damit das größte Event mit mehreren Sportarten in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München.

