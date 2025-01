Bundespräsident Steinmeier (AFP / YASIN AKGUL)

Beim Neujahrsempfang für das Diplomatische Korps in Berlin sagte Steinmeier, 70 Jahre gemeinsame NATO-Mitgliedschaft zeigten, wie wichtig starke Allianzen seien. Auch bei Konflikten habe immer gegolten, dass sich beide Seiten mit Respekt begegneten. Dies erwarte er auch in den kommenden vier Jahren.

Weiter betonte der Bundespräsident, Deutschland wisse, was es der NATO zu verdanken habe. Und es wisse auch, was es dem Bündnis schulde, nämlich mehr eigene Investitionen in die gemeinsame Sicherheit.

Trump fordert von den europäischen Verbündeten und insbesondere Deutschland deutlich höhere Verteidigungsausgaben. Zuletzt hatte er von fünf Prozent des Bruttoinlandprodukts gesprochen. Bisher gelten in der NATO mindestens zwei Prozent.

