Deutsch-spanisches Wirtschaftsforum

Die EU sei ein mächtiger Wirtschaftsraum mit 450 Millionen Menschen, sagte er beim deutsch-spanischen Wirtschaftsforum in Madrid, das er zusammen mit König Felipe VI. eröffnete. Steinmeier betonte, als Markt habe die Europäische Union Gewicht und Einfluss. Beides ließe sich noch besser nutzen, wenn die Politik dafür sorge, dass Europa schneller und entscheidungsfähiger werde.

Im Laufe des Tages will Steinmeier mit dem spanischen Regierungschef Sánchez zusammenkommen. Neben der Zukunft Europas dürfte es bei dem Treffen auch um den Krieg in der Ukraine gehen.

