Sie müsse Wege finden, das Land gemeinsam mit den europäischen Partnern zu verteidigen, und es müsse ihr gelingen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich sicher fühlten.

Europa warte auf eine stabile, handlungsfähige Bundesregierung, betonte der Bundespräsident. Die internationalen Herausforderungen seien so groß wie seit Jahrzehnten nicht. Russlands Krieg und die Abkehr der USA von Europa forderten die Bundesrepublik in nie gekannter Weise. Die Sicherung des Friedens in Europa werde Deutschland noch sehr viel abverlangen, meinte Steinmeier.

CDU, SPD und SPD hatten am Donnerstag formell Koalitionsverhandlungen begonnen.

