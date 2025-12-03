Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender werden zum ersten deutschen Staatsbesuch in Großbritannien seit der Präsidentschaft von Roman Herzog erwartet (Archivbild). (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

König Charles III. und Königin Camilla sollen das deutsche Präsidentenpaar in Schloss Windsor mit militärischen Ehren begrüßen. Auch ein Treffen mit Premier Starmer ist geplant. Am Abend wird es auf Schloss Windsor ein Staatsbankett geben. Am Donnerstag soll Steinmeier vor beiden Parlamentskammern eine Rede halten.

Der britische Botschafter in Berlin, Mitchell, sagte dem Deutschlandfunk, der Besuch sei eine Gelegenheit, die enge Partnerschaft zwischen beiden Ländern sichtbar zu machen und um neue Impulse für die Zusammenarbeit zu setzen.

Es ist der erste offizielle Staatsbesuch eines Bundespräsidenten in London seit 27 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.